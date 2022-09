Primavera, il Benevento vince ancora: Ascoli ko all'Avellola Secondo successo consecutivo per i giallorossi di Scarlato

Benevento: Bonagura, Panzarino, Valentino, Prisco (28'st Di Serio), Vottari, Veltri, Rossi (23'st Perlingieri), Aronica, Malva (28'st Pengue), Altamura (38'st De Gennaro), Pellegrino (28'st Carriola). A disp.: Esposito, Avolio, Marrone, Di Martino, Szymanski, Manzi, Brugognone. All.: Scarlato

Ascoli: Raffaelli, Camilloni (7'st Maiga), Cozzoli, Franzolini, Caravillani, Rossi, Cosimi, Carano (27'st Graziano), Gennari (1'st Del Moro), Ceccarelli, Re. A disp.: Gentile, Amato, Regnicoli, Coticoni, Ciccanti, Di Marcello, D'Alessandro, Iovinella, Meneschincheri. All.: Pergolizzi

Arbitro: Vogliacco di Bari

Assistenti: Lauri di Gubbio e Giudice di Frosinone

Marcatori: 3'pt Malva, 24'pt Aronica, 8'st Altamura

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera del Benevento che all'Avellola ha battuto l'Ascoli con il risultato di 3-0. La partita si è messa subito bene per i giallorossi che sono passati in vantaggio dopo tre minuti con Malva. Il raddoppio l'ha firmato Aronica al 24'. Nella ripresa, all'8', Altamura ha chiuso virtualmente la contesa con la marcatura del terzo gol. E' un successo importante contro una delle formazioni candidate a essere tra le protagoniste del campionato; un risultato che conferisce al Benevento ulteriori certezze in vista del prosieguo della stagione. Nella prossima giornata ci sarà la prima trasferta stagionale: la truppa di Scarlato sarà di scena sul campo della Viterbese.

I risultati della 2^ giornata:

Benevento - Ascoli 3-0

Cosenza - Ternana 1-0

Crotone - Pisa 0-0

Imolese - Reggina 1-1

Lazio - Monopoli 5-0

Perugia - Viterbese 1-1

Pescara - Virtus Entella 2-0

Spezia - Salernitana 2-2

La classifica:

Pescara 6

Benevento 6

Crotone 4

Reggina 4

Imolese 4

Perugia 4

Lazio 3

Ascoli 3

Cosenza 3

Spezia 2

Salernitana 1

Pisa 1

Ternana 1

Viterbese 1

Virtus Entella 0

Monopoli 0