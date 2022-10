Settore giovanile, in campo Primavera e under 17 Le gare del weekend giallorosso. Riposano under 16 e 15

La Primavera del Benevento vuole alimentare il momento positivo nel match in programma domani contro la Virtus Entella. I giallorossi saranno impegnati in terra ligure, col match che comincerà alle ore 11. Scenderà in campo domenica, invece, la formazione under 17 di Dario Rocco che se la vedrà in trasferta contro l'Ascoli. Turno di riposo per le under 16 e 15.

Primavera, il calendario della 5^ giornata:

Ascoli - Spezia

Imolese - Pisa

Monopoli - Perugia

Pescara - Cosenza

Reggina - Lazio

Salernitana - Crotone

Ternana - Viterbese

Virtus Entella - Benevento

La classifica:

Benevento 10

Pescara 10

Reggina 8

Pisa 7

Cosenza 7

Imolese 6

Ascoli 6

Spezia 5

Crotone 5

Perugia 5

Viterbese 5

Lazio 4

Virtus Entella 4

Salernitana 2

Ternana 1

Monopoli 0

Under 17, il programma della 6^ giornata:

Ascoli - Benevento

Lecce - Frosinone

Perugia - Palermo

Reggina - Bari

Roma - Ternana

Salernitana - Lazio

Riposa: Cosenza

La classifica:

Roma 10

Perugia 10

Frosinone 10

Lazio 9

Benevento 9

Ternana 9

Palermo 7

Ascoli 6

Reggina 6

Lecce 6

Salernitana 1

Cosenza 1

Bari 0