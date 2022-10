Primavera, il Benevento vola: vittoria in casa dell'Entella I giallorossi si confermano al primo posto in classifica

Virtus Entella - Benevento 1-2

Virtus Entella: Rinaldini, Cucciniello, Di Mario S., Costa, Di Mario F. (1'st Bellotti), Dolce, Langella (1'st Ferraro), Costa (35'st Coscarella), Ferrara, Valera (35'st Matteazzi), Banfi (24'st Thioune). A disp.: Mazzadi, Ghio, Pandiscia, Piredda, Hu Yiwang, Petitti, Andreazza. All.: Melucci

Benevento: Esposito, Panzarino, Valentino, Prisco (42'st Szymanski), Avolio, Vottari, Perlingieri (23'st Carriola), Pengue (10'st Di Martino), Malva (42'st Di Serio), Altamura (23'st Marrone), Pellegrino. A disp.: Bonagura, Scala, Manzi, Brugognone, Palma. All.: Scarlato

Arbitro: Vogliacco di Bari

Assistenti: Schirinzi di Casarano e Rinaldi di Pisa

Marcatori: 7'pt Avolio (B), 40'pt Malva (B), 6'st Di Mario (VE)

Note: Espulso Avolio (B) al 22'st

Prosegue il momento d'oro della Primavera del Benevento che ha espugnato il terreno di gioco dell'Entella col risultato di 2-1. I giallorossi si confermano al primo posto in classifica, condiviso con il Pescara a quota 13 punti. Più che positivo il primo tempo della compagine di Scarlato che è passata in vantaggio dopo sette minuti con Avolio, per poi raddoppiare al 40' con Malva. Nella ripresa l'Entella ha accorciato le distanze al 6' con Di Mario. Al 22' il Benevento si è trovato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Avolio. I giallorossi, comunque, hanno controllato al meglio la partita portando a casa tre punti pesantissimi. Il prossimo impegno della Primavera è fissato a mercoledì, quando all'Avellola affronteranno la Reggina per la Coppa Italia. In campionato, invece, sabato prossimo ci sarà la Lazio in terra capitolina.

I risultati della 5^ giornata:

Ascoli - Spezia 1-1

Imolese - Pisa 0-3

Monopoli - Perugia 1-0

Pescara - Cosenza 2-1

Reggina - Lazio 0-2

Salernitana - Crotone 1-0

Ternana - Viterbese 0-1

Virtus Entella - Benevento 1-2

La classifica:

Benevento 13

Pescara 13

Pisa 10

Reggina 8

Viterbese 8

Lazio 7

Ascoli 7

Cosenza 7

Spezia 6

Imolese 6

Salernitana 5

Crotone 5

Perugia 5

Virtus Entella 4

Monopoli 3

Ternana 1