Primavera, la Reggina elimina il Benevento dalla Coppa Italia (FOTO) I giallorossi di Scarlato sono proiettati al big match di campionato contro la Lazio

Benevento - Reggina 1-4

Benevento: Bonagura, Di Martino, Valentino, Carriola (1'st Perlingieri), Avolio, Marrone (6'st Scala), Manzi (1'st Pengue), Szymanski (1'st Prisco), Di Serio, Brugognone (15'st Rossi), Aronica. A disp.: Esposito, Palma, Vottari, Panzarino, De Gennaro, Altamura, Pellegrino. All.: Scarlato

Reggina: Lagonigro, Nardo (41'st Polimeni), Malara, Serra, Paura, Magri, Farcomeni (27'st Passarelli), Zucco, Monteleone (41'st Lofaro), Perri (37'st Pagni), Palumbo (27'st Romeo). A disp.: Zampaglione, Magliano, Saba, Attici. All.: Ferraro

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Andreano di Foggia e De Chirico di Molfetta

Marcatori: 24'pt Farcomeni (R), 28'pt Perri (R), 41'pt Monteleone (R), 2'st Carriola su rig. (B), 33'st Perri (R)

Sconfitta indolore per la Primavera del Benevento che viene eliminata dalla Reggina dalla Coppa Italia. Scarlato ha utilizzato quegli elementi che sono stati impiegati meno in campionato, in modo da dargli maggiore minutaggio. Gli ospiti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti, firmate da Farcomeni, Perri e Monteleone. Nella ripresa, il Benevento ha accorciato le distanze grazie a un calcio di rigore di Carriola dopo due minuti. Al 33' Perri ha portato il punteggio sul definitivo 4-1.

I pensieri del Benevento sono tutti rivolti al big match di campionato, in programma sabato con fischio d'inizio fissato alle 14:30. La compagine guidata da Scarlato ha cominciato in maniera entusiasmante la stagione, piazzandosi al primo posto dopo cinque giornate con ben tredici punti conquistati.