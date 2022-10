Benevento, colpaccio della Primavera: battuta la Lazio e primato solitario Risultato di spessore per la compagine guidata da Scarlato

Lazio – Benevento 1-2

Lazio: Magro, Floriani Mussolini (19’st Castigliani), Bedini (33’st Bigonzoni), Jurczak, Dutu, Ruggeri, Napolitano (19’st Milani), Colistra, Crespi, Fernandes Sana, Di Tommaso (38’st Kane). A disp.: Morsa, Martinelli, Rossi, Marinacci, Akwaskingi, Marino, Brasili, Oliva. All.: Sanderra

Benevento: Esposito, Panzarino (28’st Scala), Valentino, Prisco, Vottari (36’st Carriola), Marrone (36’st De Gennaro), Rossi (28’st Di Martino), Pengue, Malva (28’st Perlingieri), Altamura, Pellegrino. A disp.: Palma, Szymanski, Manzi, Di Serio, Brugognone. All.: Scarlato

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Assistenti: Capriuolo di Bari e Fedele di Lecce

Marcatori: 20'pt Altamura (B), 35'st Crespi (L), 39'st Perlingieri (B)

Colpaccio della Primavera del Benevento che ha espugnato il terreno di gioco della Lazio col punteggio di 2-1. Si tratta di una vittoria importantissima per i giallorossi (la quinta nelle prime sei giornate di campionato) che permette alla compagine guidata da Scarlato di consolidare il primo posto in classifica, considerata la concomitante sconfitta del Pescara in casa del Perugia. I giallorossi hanno sbloccato il risultato al 20' grazie a una micidiale conclusione dalla distanza di Altamura. Nella ripresa i capitolini hanno riequilibrato il risultato con Crespi, ma il Benevento ha trovato la forza di passare nuovamente in vantaggio al 39' con un colpo di testa di Perlingieri. I giallorossi hanno festeggiato un successo di grande spessore che gli permette di maturare un vantaggio di tre punti sul Pescara. Nella prossima giornata se la vedranno contro il Pisa all'Avellola.

I risultati della 6^ giornata:

Ascoli - Imolese 4-2

Cosenza - Monopoli 1-2

Crotone - Ternana 1-0

Lazio - Benevento 1-2

Perugia - Pescara 1-0

Pisa - Salernitana 1-0

Spezia - Virtus Entella 3-3

Viterbese - Reggina 2-1

La classifica:

Benevento 16

Pescara 13

Pisa 13

Viterbese 11

Ascoli 10

Crotone 8

Perugia 8

Reggina 8

Lazio 7

Spezia 7

Cosenza 7

Imolese 6

Monopoli 6

Salernitana 5

Virtus Entella 5

Ternana 1