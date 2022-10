Primavera, Benevento sconfitto dal Pisa La compagine nerazzurra espugna l'Avellola

Benevento - Pisa 2-4

Benevento: Esposito, Panzarino, Valentino, Prisco (1'st Perlingieri), Avolio, Vottari (11'st Di Martino), Rossi (11'st Manzi), Pengue, Malva (37'st Di Serio), Altamura (29'st Carriola), Pellegrino. A disp.: Nunziante, Palma, Marrone, Scala, De Gennaro, Szymanski, Carfora. All.: Scarlato

Pisa: Guadagno (36'st Colucci), Biagini (36'st Bandolo), Ceccanti, Nannenti, Bersnjak, Signorini, Salazaku (9'st Matteoli), Trdan, Panicucci, Andreano (17'st Cecilia), Fisher (17'st Tomljenovic). A disp.: Menichini, Coppola, Faye, Milli, Nordstrom, Ferrari. All.: Masi

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Grasso di Acireale e Allocco di Bra

Marcatori: 21'pt Trdan (P), 33'pt Salazaku (P), 8'st Fisher (P), 24'st Cecilia (P), 31'st e 42'st su rig. Perlingieri (B)

Prima sconfitta in campionato per la compagine Primavera del Benevento. A violare il sintetico dell'Avellola è stato il Pisa, capace di chiudere il primo tempo in avanti di due reti grazie alle marcature di Trdan e Salazaku. I giallorossi hanno avuto l'opportunità di accorciare le distanze al 38' con un calcio di rigore che però è stato fallito da Rossi. Nella ripresa i toscani hanno segnato altre due reti con Fisher e Cecilia. Nel finale il Benevento ha diminuito il gap con la doppietta di Perlingieri. E' un risultato che permette al Pisa di agganciare proprio la truppa di Scarlato al comando della classifica. Nella prossima giornata il Benevento affronterà il Crotone in trasferta.

I risultati della 7^ giornata:

Benevento - Pisa 2-4

Imolese - Lazio 2-1

Monopoli - Viterbese 1-2

Perugia - Cosenza 2-1

Pescara - Crotone 1-3

Reggina - Spezia 2-2

Ternana - Salernitana 0-2

Virtus Entella - Ascoli 2-1

La classifica:

Pisa 16

Benevento 16

Viterbese 14

Pescara 13

Crotone 11

Perugia 11

Ascoli 10

Reggina 9

Imolese 9

Spezia 8

Salernitana 8

Virtus Entella 8

Lazio 7

Cosenza 7

Monopoli 6

Ternana 1