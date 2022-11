Primavera, pari all'Avellola tra Benevento e Pescara Un punto a testa tra le due formazioni nel big match

Benevento - Pescara 2-2

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro (42'st Di Serio), Pellegrino, Vottari (42'st Avolio), Panzarino, Rossi (28'st Manzi), Aronica, Malva, Altamura (28'st Valentino), Perlingieri (6'st Pengue). A disp.: Bonagura, Palma, Marrone, Fastiggi, Szymanski, Carriola, Fierro. All.: Scarlato

Pescara: Barretta, Lodovici, Cappello, Reale, Colarelli, Postiglione, Amore (42'st Panetta), Dagasso, Patane (34'st Balleello), Scipioni, Gatto (22'st Mehic). A disp.: Servalli, Aloisi, Braccia, Colazzilli, Staver, Casciano, Comignani, Andreassi, Gallucci. All.: Memushaj

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Colanni di Bari e Masciale di Molfetta

Marcatori: 4'pt e 31'pt Malva (B), 28'pt Scipioni (P), 7'st Patane (P)

Termina in parità il big match tra le compagini Primavera di Benevento e Pescara. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo quattro minuti con Malva, per poi essere raggiunti al 28' da una marcatura di Scipioni. La compagine guidata da Scarlato è riuscita nuovamente ad andare avanti col punteggio dopo tre minuti col solito Malva. Il definitivo pareggio degli abruzzesi (allenati dall'ex giallorosso Memushaj) è arrivato al 7' della ripresa con Patane. Il Benevento condivide il primato della classifica insieme a Pisa e Viterbese, ma si tratta di una graduatoria cortissima con ben sette squadre racchiuse in tre punti. Nella prossima giornata, in programma il 26 novembre, i giallorossi affronteranno la Salernitana in trasferta.

I risultati della 9^ giornata:

Cosenza - Viterbese 2-1

Lazio - Crotone 3-1

Monopoli - Imolese 3-1

Perugia - Salernitana 2-1

Pisa - Spezia 1-1

Reggina - Virtus Entella 1-2

Ternana - Ascoli 4-2

La classifica:

Pisa 17

Benevento 17

Viterbese 17

Crotone 14

Pescara 14

Virtus Entella 14

Perugia 14

Lazio 13

Ascoli 13

Cosenza 13

Spezia 12

Monopoli 12

Reggina 9

Imolese 9

Salernitana 8