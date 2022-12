Benevento, stage a Coverciano per il giovane Esposito L'estremo difensore della Primavera vestirà la maglia azzurra

Grande soddisfazione per Manuel Esposito, estremo difensore della Primavera che è stato convocato dal Coordinatore dell'Area Portieri Nazionali Gaetano Petrelli (ex giallorosso, faceva parte dello staff tecnico di Inzaghi), per uno stage che si terrà a Coverciano nelle giornate di domenica e lunedì.

Per Esposito si tratta di una vetrina molto importante, dove potrà mostrare le proprie qualità dopo aver cominciato al meglio la stagione con la compagine guidata da Scarlato. L'estremo difensore sarà impegnato anche domani con la Primavera, nel match in programma contro il Monopoli.