Primavera, pareggio tra Ascoli e Benevento I giallorossi tornano indenni dalla trasferta marchigiana

Ascoli-Benevento 1-1

Ascoli: Raffaelli; Camilloni, Cozzoli, Carano (36'st Lo Scalzo), Caravillani, Rossi, Cosimi (46'st Ciccanti), Franzolini, Gennari (18'st Sasanelli), Ceccarelli, Palazzino. A disp.: Amato, Regnicoli, Meneschincheri, Piermarini, Graziano, Maiga Silvestri, Caucci, Mengucci, Coticoni. All.: Nosdeo

Benevento: Esposito; Panzarino, Valentino (36'st Avolio), Prisco (36'st Aronica), Vottari, Carriola, Di Martino, Pellegrino, Malva (36'st Perlingieri), Rossi (20'st Di Serio), Pengue (12'st De Gennaro). A disp.: Bonagura, Manzi, Palma. All.: Scarlato

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Ivan Catallo di Frosinone e Giacomo Monaco Termoli

Marcatori: 12'pt Palazzino (A), 38'pt Carriola (B)

Pareggio tra le compagini Primavera di Ascoli e Benevento. Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa con Palazzino. A riequilibrare il risultato per i giallorossi è stato Carriola al 38' della prima frazione. E' un ottimo risultato per la Strega contro una delle formazioni più in forma del torneo. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà la Viterbese all'Avellola.

I risultati della 17^ giornata:

Ascoli-Benevento 1-1

Monopoli-Lazio 0-1

Pisa-Crotone 1-2

Reggina-Imolese 1-0

Salernitana-Spezia 1-1

Ternana-Cosenza 2-2

Viterbese-Perugia 1-2

Virtus Entella-Pescara 4-3

La classifica:

Lazio 33

Ascoli 31

Virtus Entella 30

Spezia 29

Benevento 29

Pescara 29

Perugia 26

Pisa 26

Cosenza 25

Crotone 24

Viterbese 20

Salernitana 19

Monopoli 18

Imolese 16

Ternana 14

Reggina 13