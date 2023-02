Primavera, Benevento strepitoso: cinquina alla Viterbese Bella prestazione dei ragazzi di Scarlato che si consolidano nei play off

Benevento-Viterbese 5-0

Benevento: Esposito, Panzarino (14'st De Gennaro), Valentino (31'st Perlingieri), Prisco (1'st Carriola), Vottari, Veltri, Di Martino, Pellegrino (38'st Avolio), Malva, Rossi (14'st Di Serio), Pengue. A disp.: Bonagura, Palma, Ciprio. All.: Scarlato

Viterbese: Chicarella, Cutilli (30'pt Cantiani), Di Santo (26'st Silvestroni), Fiele, Spolverini, Carannante, Capparella (1'st Meola), Malvestuto, Kone, Sablone (1'st Piro), Bersaglia (20'st Ippoliti). A disp.: Minucci, Boni, Zupancic, Iezzi, Giordani. All.: Moras

Arbitro: Angelucci di Foligno. Assistenti: Pragliola di Terni e Lauri di Gubbio

Marcatori: 9'pt Vottari, 10'pt Rossi, 40'pt e 22'st Pellegrino, 46'st Malva

Roboante vittoria per la Primavera del Benevento che ha rifilato una cinquina alla compagine della Viterbese. I giallorossi sono stati protagonisti assoluti nel primo tempo: dopo dieci minuti erano già in avanti di due reti grazie alle marcature di Vottari e Rossi. Al 40' è arrivato il tris di Pellegrino che ha siglato il bis al 22' della ripresa. A chiudere definitivamente i conti è stato Malva a pochi istanti dal triplice fischio, mettendo a segno il gol del 5-0. E' un successo importante che consolida i giallorossi in piena zona play off. Nella prossima giornata, la truppa di Scarlato affronterà la Ternana in trasferta.

La Primavera al Torneo di Viareggio

Il Benevento parteciperà al prossimo Torneo di Viareggio, in programma dal 20 marzo al 3 aprile. Il club di via Santa Colomba torna alla manifestazione internazionale giovanile a distanza di quattro anni dall'ultima volta. Nei prossimi giorni verranno resi noti i gironi.

Primavera 2, i risultati della 18^ giornata:

Cosenza-Virtus Entella 1-1

Crotone-Ascoli 0-2

Lazio-Salernitana 4-0

Pisa-Ternana 3-1

Perugia-Reggina 2-0

Pescara-Imolese 3-3

Spezia-Monopoli 4-0

Primavera 2, la classifica:

Lazio 36

Ascoli 34

Spezia 32

Benevento 32

Virtus Entella 31

Pescara 30

Perugia 29

Pisa 29

Cosenza 26

Crotone 24

Viterbese 20

Salernitana 19

Monopoli 18

Imolese 17

Ternana 14

Reggina 13