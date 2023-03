Benevento Primavera, la Lazio si aggiudica il big match dell'Avellola Sconfitta per la truppa di Scarlato tra le mura amiche

Benevento-Lazio 1-3

Benevento: Bonagura, Panzarino, Valentino (42'st De Gennaro), Carriola (42'st Di Serio), Vottari, Veltri, Di Martino (22'st Altamura), Pellegrino, Malva, Perlingieri (37'st Politi), Pengue (22'st Rossi). A disp.: Palma, Avolio, Eletto, Szymanski. All.: Scarlato

Lazio: Magro, Floriani, Bedini (22'st Milani), Coulibaly, Dutu, Ruggeri, Mango Fernandes (42'st Petta), Di Tommaso, Crespi, Bertini, Napolitano. A disp.: Maliszewski, Martinelli, Cesari, Cannatelli, Campagna, Cogo, Bigonzoni, Rossi. All.: Sanderra

Arbitro: Tropiano di Bari. Assistenti: Claps di Potenza e Giorgetti di Vasto

Marcatori: 9'st Crespi, 32'st Rossi, 41'st Mango Fernandes, 49'st Bertini

Vittoria per la Lazio sul Benevento nel big match giocato questa mattina all'Avellola tra le compagini Primavera. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il risultato si è sbloccato nella ripresa con il vantaggio capitolino firmato da Crespi dopo nove minuti di gioco. La truppa di Scarlato ha avuto la forza di pareggiare i conti al 32' con Rossi, ma nel finale le marcature di Mango Fernandes e di Bertini hanno portato il risultato sul definitivo 3-1 per la Lazio. I giallorossi restano al terzo posto in classifica, in piena zona play off. Nella prossima giornata affronteranno il Pisa in trasferta, in un altro scontro diretto che promette spettacolo.

Primavera, i risultati della 21^ giornata:

Benevento-Lazio 1-3

Imolese-Ascoli

Monopoli-Cosenza

Pescara-Perugia

Reggina-Viterbese 2-0

Salernitana-Pisa 1-2

Ternana-Crotone 2-3

Virtus Entella-Spezia

Primavera 2, la classifica parziale:

Lazio 45

Ascoli 40

Benevento 38

Spezia 35

Pisa 35

Crotone 31

Virtus Entella 31

Pescara 31

Cosenza 30

Perugia 29

Monopoli 24

Viterbese 21

Salernitana 20

Imolese 20

Reggina 16

Ternana 15