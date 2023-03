Primavera, colpaccio sfiorato del Benevento a Pisa I giallorossi sono stati vicini al successo in dieci uomini

Pisa-Benevento 1-1

Pisa: Vukovic; Biagini, Ceccanti, Nannetti, Tomijenovic, Signorini, Matteoli (16'st Nordstrom), Cecilia (32'st Milli), Panicucci, Trdan (24'st Ferrari), Sodero. A disp.: Colucci, Baglini, Coppola, Bernsnjak, Bandolo, Sebastiano, Lormanis, Faye, Andreanio. All.: Masi

Benevento: Esposito; Panzarino, De Gennaro (9'st Manzi), Veltri, Vottari, Avolio, Di Martino, Szymanski (9'st Politi), Malva (43'st Ciprio), Rossi (30'st Altamura), Valentino. A disp.: Bonagura, Palma, Rucci. All.: Scarlato

Arbitro: Medonia di Palermo. Assistenti: Biffi di Treviglio e Boggiani di Monza

Marcatori: 42'st Malva (B), 49'st Nannetti (P)

Note: Espulso Manzi al 44'st

Colpaccio sfiorato per la Primavera del Benevento che ha impattato in casa del Pisa con il risultato di 1-1. I giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio al 42' della ripresa con una marcatura di Malva, per poi essere raggiunti al 49' con Nannetti che ha evitato la sconfitta ai padroni di casa. I giallorossi si sono trovati anche in inferiorità numerica al 44' per l'espulsione rimediata da Manzi. Sarebbe stato un risultato di grande importanza per i giallorossi in uno scontro diretto per i play off, ma che comunque testimonia come il Benevento sia vivo e protagonista del campionato. Nella prossima giornata, la truppa di Scarlato ospiterà il Crotone.

Primavera 2, i risultati della 22^ giornata:

Ascoli-Virtus Entella 1-1

Cosenza-Perugia 1-0

Crotone-Pescara 0-0

Lazio-Imolese 2-1

Pisa-Benevento 1-1

Salernitana-Ternana 1-2

Spezia-Reggina 1-4

Viterbese-Monopoli 3-1

Primavera 2, la classifica:

Lazio 48

Ascoli 44

Benevento 39

Cosenza 36

Pisa 36

Virtus Entella 35

Spezia 35

Pescara 35

Crotone 32

Perugia 29

Viterbese 24

Monopoli 24

Salernitana 20

Imolese 20

Reggina 19

Ternana 18