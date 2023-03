Benevento, spettacolo Primavera alla Viareggio Cup: c'è il passaggio del turno Grande successo per la truppa di Scarlato contro il Westchester United

La Primavera del Benevento ha ottenuto il passaggio del turno alla Viareggio Cup con una giornata d'anticipo. I giallorossi hanno battuto con il risultato di 10-2 la formazione del Westchester United, staccando quindi il pass per la qualificazione. Sono andati a segno Carfora, Di Serio, così come Rossi e Ciprio con quattro reti a testa. È un risultato che fa dormire sonni tranquilli anche per quanto riguarda la differenza reti, visto che adesso basterà anche un pareggio con l'Empoli per chiudere il girone al comando della classifica. Si tratta di una nuova soddisfazione per la truppa di Scarlato, già protagonista in campionato con un ottimo rendimento che la vede ai vertici della classifica. Venerdì ci sarà lo scontro diretto con l'Empoli, poi inizieranno gli ottavi di finali: questo Benevento non vuole porsi limiti.