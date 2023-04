Benevento, Rossi ancora decisivo: la Primavera vince il derby con la Salernitana La truppa di Scarlato si consolida in zona play off a cinque giornate dalla fine

Benevento-Salernitana 1-0

Benevento: Esposito; Panzarino, Valentino (42'st Eletto), Prisco, Marrone (9'st Rossi), Veltri, Di Martino, Pellegrino (9'st Aronica), Malva (1'st Ciprio), Altamura (23'st Di Serio), Pengue. A disp.: Bonagura, Palma, Carriola, De Gennaro, Szymanski, Perlingieri, Manzi. All.: Scarlato

Salernitana: Sorrentino; Jurczak, Sangare (23'st Legnante), Iervolino, Siena, Sfait, Del Mastro (45'st Grasso), Nicoletti, Fusco (23'st Perveinis), Saponara (23'st Marsili), Zerillo (29'st Guerra). A disp.: Laukazemis, Celia, Djabba, Malafronte, Perulli, Segato, Jurdonas. All.: Vanoli

Arbitro: Vogliacco di Bari. Assistenti: Colaianni e Fracchiolla di Bari

Marcatore: 13'st Rossi

Seconda vittoria consecutiva per il Benevento che all'Avellola si è aggiudicato il derby con la Salernitana grazie a una marcatura realizzata da Rossi al 13' del secondo tempo. Si tratta di un successo molto importante perché consolida i giallorossi in piena zona play off, con il distacco sul sesto posto che resta di cinque punti a cinque partite dalla fine. Nella prossima giornata, la truppa di Scarlato affronterà il Monopoli in trasferta.

Primavera 2, i risultati della 25^ giornata:

Ascoli-Viterbese 1-0

Benevento-Salernitana 1-0

Cosenza-Crotone 4-0

Lazio-Pescara 5-1

Perugia-Ternana 0-1

Pisa-Virtus Entella 0-0

Reggina-Monopoli 1-0

Spezia-Imolese 3-1

Primavera 2, la classifica:

Lazio 55

Ascoli 51

Benevento 46

Spezia 44

Virtus Entella 42

Cosenza 41

Pisa 37

Pescara 35

Crotone 34

Perugia 31

Monopoli 30

Viterbese 25

Reggina 23

Imolese 23

Salernitana 21

Ternana 21