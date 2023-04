Primavera, reti bianche tra Monopoli e Benevento Pareggio per i giallorossi in terra pugliese

Monopoli-Benevento 0-0

Monopoli: Sibilano, Di Rienzo, Di Benedetto, Sorgente, Andrisani, Cutrone, Mazzotta, De Vietro, Simone, Tataru (34'st Daali), Collocolo (1'st De Michele). A disp.: Bevilacqua, Biundo, Campitiello, Grassi, Husmai, Langellotto, Liso, Marchitelli, Meliddo, Mezzapesa. All.: Caricola

Benevento: Esposito, Panzarino, Valentino, Prisco, Vottari, Veltri (37'st Marrone), Di Martino (1'st Rossi), Aronica (13'st Perlingieri), Malva (37'st Pellegrino), Altamura (25'st De Gennaro), Pengue. A disp.: Bonagura, Palma, Carriola, Caserta, Di Serio, Szymanski, Manzi. All.: Scarlato

Arbitro: Gemelli. Assistenti: Spina e Palla

Note: Espulso Panzarino al 22'st

Pareggio a reti bianche tra Monopoli e Benevento nel match disputato questo pomeriggio in terra pugliese. Un punto a testa per le due squadre, con i giallorossi che sono stati in inferiorità numerica dal 22' della ripresa a causa dell'espulsione rimediata da Panzarino. Il vantaggio della truppa di Scarlato sul sesto posto è di tre lunghezze. Nella prossima giornata affronterà l'Imolese all'Avellola.

Primavera 2, i risultati della 26^ giornata:

Imolese-Cosenza 0-1

Monopoli-Benevento 0-0

Perugia-Spezia 4-2

Pescara-Reggina 4-1

Salernitana-Ascoli 2-0

Ternana-Lazio 2-1

Virtus Entella-Crotone 2-1

Viterbese-Pisa 1-0

Primavera 2, la classifica:

Lazio 55

Ascoli 51

Benevento 47

Virtus Entella 45

Spezia 44

Cosenza 44

Pescara 38

Pisa 37

Perugia 34

Crotone 34

Monopoli 31

Viterbese 28

Salernitana 24

Ternana 24

Reggina 23

Imolese 23