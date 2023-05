Primavera, il Benevento ottiene la qualificazione ai play off Sconfitta per i giallorossi all'Avellola contro la Reggina, ma arriva la certezza degli spareggi

Benevento-Reggina 2-3

Benevento: Esposito; Panzarino, De Gennaro, Prisco, Vottari (9'st Carriola), Veltri, Di Martino (40'st Ciprio), Pellegrino, Di Serio (9'st Malva), Perlingieri (25'st Altamura), Pengue (25'st Aronica). A disp.: Palma, Avolio, Eletto, Manzi, Szymanski, Politi, Valentino. All.: Scarlato

Reggina: Lagonigro; Latella (11'st Perri), Malara, Disegni (33'st Passarelli), Nardo (19'st Bekale), Paura, Farcomeni, Serra (1'st Morra), Crisafi, Zucco (19'st Perrotta), Palumbo. A disp.: Sciaramella, Maressa, Bombaci, Polimeni, Antoci. All.: Franceschini

Arbitro: Leone di Barletta. Assistenti: Fratello di Latina e Rastelli di Ostia Lido

Marcatori: 20'pt, 21'st Paura (R), 23'pt Di Serio (B), 23'st Palumbo (R), 24'st Pellegrino (B)

Note: Espulsi Prisco al 3'st, Farcomeni al 14'st e Ciprio al 48'st

Arriva una sconfitta per il Benevento contro la Reggina, ma i giallorossi conquistano ugualmente la qualificazione ai play off grazie al ko dello Spezia in casa del Crotone. All'Avellola il risultato è stato sbloccato da Paura al 20', con i giallorossi che hanno subito pareggiato i conti dopo tre minuti con Di Serio. Nella ripresa, la truppa di Scarlato si è trovata in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Prisco, poi al 14' l'arbitro ha estratto il rosso anche a Farcomeni della Reggina. Al 21' Paura ha riportato in vantaggio i calabresi, due minuti dopo c'è stato anche il tris con Palumbo. Al 24' Pellegrino ha siglato il 3-2, con il Benevento che ha chiuso in nove uomini per via del rosso subìto da Ciprio nel finale. Nella prossima giornata, l'ultima della stagione regolare, i giallorossi se la vedranno contro lo Spezia.

Primavera 2, i risultati della 29^ giornata:

Ascoli-Monopoli 2-1

Benevento-Reggina 2-3

Crotone-Spezia 2-1

Lazio-Cosenza 1-1

Pisa-Pescara 0-0

Salernitana-Viterbese 0-1

Ternana-Imolese 0-1

Virtus Entella-Perugia 3-1

Primavera 2, la classifica:

Lazio 62

Ascoli 58

Virtus Entella 51

Benevento 50

Cosenza 47

Spezia 45

Pisa 42

Pescara 40

Crotone 38

Perugia 37

Viterbese 31

Monopoli 31

Salernitana 30

Imolese 30

Ternana 28

Reggina 27