Settore giovanile, ecco l'organigramma della stagione 2023/2024 Rocco sarà il nuovo allenatore della Primavera. Due novità nello staff tecnico

Definito il nuovo organigramma del settore giovanile del Benevento Calcio. A differenza delle scorse stagioni, il sodalizio giallorosso ha cambiato ben due allenatori dopo gli addii di Scarlato e Fusaro. Il tecnico della Primavera sarà Dario Rocco che quindi potrà proseguire il lavoro svolto con il gruppo dei 2006. A guidare l'under 17 sarà Dagoberto Carbone, reduce dalla guida della formazione under 15 e nel finale dell'annata appena conclusa come secondo di Stellone e Agostinelli. Le novità sono rappresentate da Andrea Iuliano e Marco Grande che alleneranno, rispettivamente, le formazioni under 16 e 15.

Settore giovanile, l'organigramma

Presidente: Diego Palermo

Responsabile Settore giovanile e Direttore sportivo: Simone Puleo

Supervisore Tecnico: Manuel Landaida

Responsabile Organizzativo Settore Giovanile: Daniele De Nigris

Segretario Amministrativo: Antonio Gallo

Team Manager Primavera: Daniele De Nigris

Team Manager Under 17 e Under 15: Mario Luciano

Team Manager Under 16: Michele Russo

Dirigente Accompagnatore Primavera: Giovanni Mariani

Tutor: Antonio Legorano e Bruno Giraldi

Scouting: Stefano Imparato, Biagio Grasso, Luigi Tortora e Danilo Ligori

Staff tecnico

Allenatore Primavera: Dario Rocco (vice Simone Bergamino)

Allenatore Under 17: Dagoberto Carbone (vice Davide D'Onofrio)

Allenatore Under 16: Andrea Iuliano

Allenatore Under 15: Marco Grande (vice Francesco Buonaiuto)

Preparatori atletici: Alessandro Letizio e Vincenzo Cirillo

Allenatori portieri: Carlo Zotti e Gerardo Somma

Staff sanitario

Responsabile sanitario: Luca Milano

Ortopedico: Antonio Caporaso

Fisioterapisti: Carmine D'Ambrosio, Silvano Panella, Giulio Rinaldi, Raffaele Mervoglino

Recupero infortunati: Alessio Maldera

Fisioterapista Attività di Base: Antonj Iannelli

Collaboratore Sanitario Attività di Base: Hassan Emara Ali