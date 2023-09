Primavera, partenza col botto del Benevento: tris alla Salernitana di Scarlato I giallorossi hanno vinto sul campo dei granata

Salernitana-Benevento 0-3

Salernitana: Allocca, Zupancic (7'st Antognoni), Di Santo, Borrelli, Elia, Guaccio (35'st Ciaramella), Rufo, Serra, Fusco (7'st Boncori), Morgante (20'st Badau), Cappparella (34'st Del Giudice). A disp.: Di Giorgio, Giuliani, Troisi, Signorelli, Sepe, Pascalau, Petrella. All.: Scarlato

Benevento: Nunziante, Di Martino, Ciurleo (42'st Polverino), Avolio, Panzarino, Marrone, Rucci (42'st Fastiggi), Donatiello (18'st Pellegrino), Perlingieri (35'st Francescotti), Carriola (35'st Politi), Di Serio. A disp.: Palma, Eletto, Esposito, Pengue, Fierro, Giangregorio, Guerra. All.: Carbone (Rocco squalificato)

Arbitro: Allegretta di Molfetta. Assistenti: Colavito e Alessandrino di Bari

Marcatori: 30'pt su rig. e 7'st Perlingieri, 46'st Francescotti

Esordio col botto per la Primavera del Benevento che ha battutato la Salernitana con il risultato di 3-0. La partenza della truppa di Rocco (squalificato, c'era Carbone in panchina) è stata più che positiva, contro la formazione guidata dall'ex Scarlato. L'estremo difensore Nunziante si è reso subito protagonista con un rigore parato a Capparella che ha vietato ai padroni di casa di passare in vantaggio. A sbloccare il risultato è stato Perlingieri al 30' che non ha sbagliato la massima punizione. L'attaccante sannita ha raddoppiato al 7' della ripresa. A chiudere definitvamente l'incontro è stato Francescotti a pochi minuti dalla fine del match. Nella prossima giornata, il Benevento esordirà all'Avellola contro il Crotone.