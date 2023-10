Primavera, prima sconfitta per il Benevento: la beffa arriva nel finale Il Pescara espugna l'Avellola a pochi istanti dal triplice fischio

Benevento-Pescara 1-2

Benevento: Palma, Di Martino, Ciurleo (32'st Polverino), Avolio, Panzarino (1'st Eletto), Marrone, Pengue (41'st Pellegrino), Donatiello (1'st Francescotti), Perlingieri, Carriola, Di Serio. A disp.: Marino, Guerra, Esposito, Politi, Fierro, Fastiggi, Festino, Damiano.

Pescara: Barretta, Aloisi (21'st Preta), Pesoli (39'st Di Francesco), Diabate, Isufi, Giannini, Braccia, Casciano, Zeppieri, Berardi (21'st Tracchia), Palumbo (44'st Dei Rocini). A disp.: Di Carlo, Ziu, Morleo, Lombardi, Baldacci, Craga, Mateescu, Schiatterella. All.: Stella

Arbitro: Viapiana di Catanzaro. Assistenti: Marchese di Napoli e Marra di Agropoli

Marcatori: 9'pt Palumbo (P), 40'pt Perlingieri (B), 51'st Zeppieri (P)

Note: Espulsi Perlingieri (8'st) e Barretta (51'st)

Prima sconfitta stagionale per la Primavera del Benevento, tra l'altro giunta a pochi istanti dalla fine del match. Il risultato l'ha sbloccato il Pescara dopo nove minuti di gioco con Palumbo, poi la Strega ha riequilibrato il risultato al 40' con il solito Perlingieri. Quattro minuti dopo, gli abruzzesi hanno avuto l'opportunità di segnare il raddoppio con un calcio di rigore di Zappieri, il quale è stato prontamente respinto da Palma. Nella ripresa è successo di tutto: il Benevento si è trovato in inferiorità numerica a causa del rosso rimediato da Perlingieri all'8'. La truppa di Rocco ha stretto i denti, cercando di portare a casa almeno il punto, ma nel finale il Pescara ha chiuso la sfida con Zeppieri al 6' minuto di recupero, condannando la Strega alla prima sconfitta in campionato. Tra l'altro, per dovere di cronaca, gli ospiti hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Barretta poco prima del triplice fischio. Nella prossima giornata, il Benevento cercherà il riscatto in casa del Pisa.

I risultati della 5^ giornata:

Ascoli-Salernitana 3-0

Benevento-Pescara 1-2

Cosenza-Virtus Entella 1-0

Crotone-Pisa 0-3

Napoli-Bari 1-0

Perugia-Palermo 3-0

Spezia-Monopoli 3-0

Ternana-Cesena 1-1

La classifica:

Benevento 12

Pisa 12

Cesena 11

Cosenza 11

Virtus Entella 10

Perugia 9

Napoli 9

Bari 9

Palermo 7

Spezia 6

Ternana 4

Salernitana 4

Ascoli 3

Pescara 3

Monopoli 3

Crotone 3