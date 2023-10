Primavera, pareggio nel big match tra Pisa e Benevento Al vantaggio toscano di Coppola ha risposto il giallorosso Di Serio

Pisa-Benevento 1-1

Pisa: Vukovic, Baldacci, Ghibaudo (40'st Lormanis), Saltalamacchia, Gueye, Coppola, Frosali, Cannarsa (12'st Doveri), Ferrari (40'st Tosi), Bocs (12'st Rosini), Raychev (25'st Campani). A disp.: Baglini, Rosini, Casarosa, Rossi, Lovo, Fischer, Cenerini. All.: Innocenti

Benevento: Giangregorio, Di Martino (41'st Fastiggi), Ciurleo, Eletto (1'st Fierro), Panzarino, Marrone, Pengue, Pellegrino, Francescotti, Carriola (1'st Donatiello), Di Serio. A disp.: Palma, Damiano, Guerra, Esposito, Polverino, Politi, Festino. All.: Rocco

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: Bianchi e Meraviglia di Pistoia

Marcatori: 46'pt Coppola, 18'st Di Serio su rig.

Note: Espulso Frosali al 37'pt

Il big match tra le compagini Primavera di Pisa e Benevento è terminato con il punteggio di 1-1. I giallorossi, orfani del proprio bomber Perlingieri per squalifica, hanno strappato un buon punto in terra toscana, nonostante avessero giocato per tutto il secondo tempo in superiorità numerica. L'espulsione è arrivata al 37' nei riguardi di Frosali, in seguito alla seconda ammonizione. Nonostante l'uscita anticipata di Frosali, il Pisa è passato in vantaggio sul finire del primo tempo con Coppola. Nella ripresa è arrivato il pareggio giallorosso, firmato da Di Serio al 18' grazie a un calcio di rigore. Si tratta di un risultato che fa perdere il primato a entrambe le squadre, considerata la concomitante vittoria del Cesena sul Bari. Nella prossima giornata, il Benevento scenderà in campo all'Avellola contro lo Spezia.