Primavera, reti bianche tra Cosenza e Benevento Il 2023 dei giallorossi termina con un pareggio

Cosenza-Benevento 0-0

Cosenza: Castelnuovo; Cannatelli, Barone (47'st Essengue), Armari, Touadì, Occhiuto, Di Porto, Spingola (47'st Benedetti), Novello (47'st De Salvo), Attanasio (15'st Musella), Mammolito (33'st Contiero). A disp.: Baldi, Bellotti, Bonofiglio, Federico, Cubretovic, Zilli, Marangon. All.: Gatto

Benevento: Nunziante; Di Martino, Polverino (45'st Esposito), Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio, Pengue, Perlingieri, Carriola, Francescotti (23'st Festino). A disp.: Palma, Eletto, Guerra, Ciurleo, Politi, Fierro. All.: Rocco

Arbitro: Rispoli di Locri. Assistenti: Palla di Catania e Leotta di Acireale

Pareggio a reti bianche nel match giocato tra Cosenza e Benevento in terra calabrese. I giallorossi, falcidiati dalle assenze, hanno ottenuto un punto che dà continuità ai recenti successi ottenuti con Virtus Entella, Palermo e Monopoli, ma non permette di stare al passo del Cesena che ha battuto il Pescara per 7-1. Termina il 2023 del Benevento che tornerà in campo il prossimo 13 gennaio, quando all'Avellola ci sarà lo scontro diretto con la capolista.

Primavera, i risultati della 13^ giornata:

Bari-Salernitana 3-0

Cesena-Pescara 7-1

Cosenza-Benevento 0-0

Napoli-Monopoli 2-1

Palermo-Crotone 1-0

Spezia-Ascoli 4-0

Ternana-Pisa 1-2

Virtus Entella-Perugia 2-3

La classifica:

Cesena 33

Pisa 28

Benevento 27

Perugia 25

Palermo 23

Cosenza 19

Spezia 18

Napoli 18

Virtus Entella 18

Ternana 18

Bari 17

Ascoli 13

Salernitana 10

Monopoli 10

Pescara 8

Crotone 8