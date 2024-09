Benevento, settore giovanile: iniziano i campionati, ecco il programma Le sfide in calendario delle formazioni giallorosse

Nel prossimo fine settimana ci sarà l'inizio dei campionati per le formazioni Primavera, under 17 e 15. La squadra guidata da Iezzo giocherà sabato all'Avellola, a partire dalle ore 15, contro i pari età del Perugia. C'è grande attesa nei confronti della formazione giallorossa che vuole recitare un ruolo da protagonista, ma soprattutto il nuovo tecnico vuole preparare al meglio i ragazzi a un possibile approdo in prima squadra.

Le under 17 e 15, invece, saranno di scena sul campo del Cerignola. Apriranno le danze i ragazzi di Festa alle 11, poi sarà la volta di Floro Flores che esordirà sulla panchina giallorossa a partire dalle 15.