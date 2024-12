Primavera, Benevento sconfitto di misura a Cosenza Una rete di Barone ha condannato i giallorossi di Iezzo

Cosenza-Benevento 1-0

Cosenza: Baldi; Bonofiglio (32'st Lombardi), Riga, Petrucci, Touadi, Barone, Contiero, Silvestri (24'st Delicato), Roseti (16'st Colasurdo), Ragone (32'st Cioffredi), De Luca (16'st Marini). A disp.: Enza, Lanzillotta, Rocco, Machi, Musacchio, Bevilacqua, Randazzo. All.: Belmonte

Benevento: Giangregorio; Fastiggi, Ciurleo (46'st Milucci), Avolio, Eletto, Marrone, Rucci (25'st Sasso), Borrelli (16'st Sessa), Francescotti, Donatiello, Balzano. A disp.: D'Alessio, Verdicchio, Guerra, Mirashi, Nonga, Squillante, Festino, Masi, Puca. All.: Iezzo

Arbitro: Palmieri di Brindisi. Assistenti: Celestino di Reggio Calabria e Bartoluccio di Vibo Valentia

Marcatore: 45'st Barone

Terza sconfitta consecutiva per il Benevento che è caduto in casa del Cosenza. La squadra calabrese si è imposta nei minuti finali, grazie a un gol messo a segno da Barone. La Primavera guidata da Iezzo scivola al sesto posto in classifica e nella prossima giornata, in programma il 21 dicembre, ospiterà il Crotone all'Avellola per l'ultima partita del 2024.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 29

Napoli 27

Pisa 20

Spezia 20

Palermo 20

Benevento 19

Ascoli 17

Ternana 17

Cosenza 16

Perugia 16

Crotone 16

Avellino 14

Pescara 13

Salernitana 11

Bari 7

Monopoli 7