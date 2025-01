Primavera, il Benevento stende l'Avellino con i gol di Francescotti e Donatiello I giallorossi chiudono il girone d'andata con una importante vittoria

Benevento-Avellino 2-1

Benevento: Giangregorio, Fastiggi, Polverino (16'st Ciurleo), Avolio (21'st Squillante), Nonga, Eletto, Borrelli (16'st Sasso), Donatiello, Milucci (21'st Sessa), Francescotti, Balzano. A disp.: D'Alessio, Mirashi, De Stefano, Festino, Puca. All.: Iezzo

Avellino: Pizzella, Aloisi, Piantedosi, Amiranda, Gabriele, D'Achille, Fiorletta (1'st Piscopo), Vignoli, D'Onofrio (25'st Iasevoli), De Michele (25'st Delishi), Fusco (1'st Antoci). A disp.: Pezzella, Della Porta, Stano, Giorgetti, Garofalo, De Salvo, Lanzone, Trevisano. All.: Pianese

Arbitro: Burattini di Roma 1. Assistenti: Romaniello e Chianese di Napoli

Marcatori: 20'pt Francescotti, 36'pt Donatiello, 34'st Gabriele

Il Benevento si è aggiudicato il derby contro l'Avellino giocato all'Avellola questo pomeriggio. I giallorossi hanno dato continuità al pareggio di Napoli e alla precedente vittoria col Crotone, conquistando il derby col punteggio di 2-1. La squadra di Iezzo è passata in vantaggio dopo venti minuti, grazie a una marcatura del solito Francescotti. Al 28' c'è stata una grande occasione per l'Avellino, con un calcio di rigore di Fusco che è stato neutralizzato da Giangregorio. Il raddoppio sannita è arrivato al 36' e ha portato la firma di Donatiello. L'Avellino ha riaperto la partita al 34' con il gol di Gabriele, ma non gli è servito per evitare la sconfitta. Con questa partita, si chiude il girone d'andata di entrambe le formazioni. Il Benevento ha totalizzato 26 punti, con il terzo posto in classifica condiviso con Ternana, Palermo e Ascoli. I giallorossi sono in piena lotta per un piazzamento nei play off.

La classifica:

Frosinone 38

Napoli 31

Ternana 26

Palermo 26

Benevento 26

Ascoli 26

Spezia 24

Pisa 20

Cosenza 19

Perugia 19

Crotone 19

Pescara 16

Salernitana 15

Avellino 15

Monopoli 10

Bari 8