Primavera 2, amara sconfitta del Benevento a Monopoli I giallorossi di Iezzo sono stati puniti da un gol di Martini

Monopoli-Benevento 1-0

Monopoli: Sibilano, Collaro (39'st Lamberta), De Palo (12'st Marchionna), Mancino, Rolla, Di Bari, Martini, De Gennaro, Persichini (23'st Di Cagno), La Sorsa, Paukstys (12'st Ciprio). A disp.: Silvestris, Scioscia, La Macchia, Mercone, Fracchiolla, Madio. All.: D'Ermilio

Benevento: Giangregorio, Fastiggi (27'st Soprano), Puca (20'st Sasso), Eletto, Nonga, Marrone (1'st Squillante), Borrelli (20'st Battista), Donatiello, Sessa (10'st Miranda), Francescotti, Balzano. A disp.: D'Alessio, Mirashi, Kwete, Festino, Del Gaudio. All.: Iezzo

Arbitro: Grieco. Assistenti: Dell'Arciprete e Di Carlo.

Marcatore: 6'pt Martini

Amara sconfitta per la Primavera del Benevento che non è riuscita a ottenere punti sul campo del Monopoli, formazione che alla vigilia del match era ultima in classifica. A decidere l'incontro è stato Martini, con un gol messo a segno dopo sei minuti di gioco. Il Benevento scivola al sesto posto della classifica e nella prossima giornata ospiterà la capolista Frosinone sul sintetico dell'Avellola.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 42

Napoli 35

Ternana 30

Ascoli 30

Palermo 29

Benevento 29

Spezia 25

Cosenza 22

Pisa 21

Crotone 21

Perugia 20

Pescara 19

Salernitana 17

Avellino 16

Monopoli 13

Bari 11