Primavera, due gol di Francescotti al Frosinone: pesante successo del Benevento I giallorossi di Iezzo hanno sconfitto la capolista all'Avellola

Benevento-Frosinone 2-1

Benevento: Giangregorio, Fastiggi, Battista (47'st Masi), Eletto, Nonga, Marrone, Sasso (27'st Borrelli), Donatiello, Sessa (47'st Soprano), Francescotti, Balzano. A disp.: D'Alessio, Mandato, Mirashi, Squillante, Panzarino, Festino, De Stefano, Politi, Puca. All.: Iezzo

Frosinone: Dosso, Diallo, Hegelund, Molignano (19'st Schietroma), Pelosi, Shkambaj (19'st Befani), Marchese, Grosso, Cichero (27'st Vacca), Ferizaj (19'st Borgia), Dixon (33'st Stoyanov). A disp.: Minicangeli, Cellupica, Lucchetti, Fiorito, Antonellis, Baptista, Carfagna. All.: Pesoli

Arbitro: Vogliacco di Bari. Assistenti: Capriuolo e Alessandrino di Bari

Marcatori: 17'pt Cichero, 36'pt e 48'st Francescotti

Vittoria di grande spessore conquistata dalla Primavera del Benevento contro la capolista Frosinone. I giallorossi si sono riscattati nel migliore dei modi dopo il passo falso della scorsa giornata, quando sono stati sconfitti di misura dal Monopoli. All'Avellola, il Frosinone è passato in vantaggio dopo diciassette minuti di gioco con Cichero. La reazione del Benevento non è tardata ad arrivare, con Francescotti che ha siglato il gol del pareggio al 36'. La Strega ha conquistato la vittoria nei minuti finali della partita, quando lo stesso Francescotti ha messo a segno il gol del definitivo 2-1 a pochi istanti dal triplice fischio dell'incontro. Si tratta di una vittoria molto importante che consolida il Benevento in zona play off, considerata la sconfitta del Palermo in casa della Salernitana. Nella prossima giornata, i giallorossi saranno di scena a Pescara.

La classifica:

Frosinone 42

Napoli 36

Ternana 33

Ascoli 33

Benevento 32

Palermo 29

Spezia 25

Cosenza 22

Pescara 22

Pisa 21

Perugia 21

Crotone 21

Salernitana 20

Avellino 19

Monopoli 14

Bari 12