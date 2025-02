Primavera, rinviato il match tra Pescara e Benevento: cosa è successo Da definire la data del recupero dell'incontro

Non si è giocato il match tra Pescara e Benevento, in programma questa mattina alle 11:30 e valido per la diciannovesima giornata del campionato Primavera. Le copiose piogge cadute nel corso delle ultime ore sulla città abruzzese hanno reso il terreno di gioco impraticabile. Al "Poggio degli Ulivi", l'arbitro non ha potuto fare altro che constatare l'impossibilità di dare il via all'incontro. Da definire la data del recupero del match che probabilmente si giocherà il 22 marzo, quando ci sarà la sosta del campionato. Nella prossima giornata, in programma il 22 febbraio, la squadra allenata da Iezzo ospiterà il Cosenza all'Avellola.