Primavera 2, Cassano risponde ad Avolio: è pari tra Benevento e Spezia (FOTO) Un punto a testa per le due formazioni nel match dell'Avellola

Benevento-Spezia 1-1

Benevento: Giangregorio; Fastiggi, Ciurleo, Avolio, Masi, Marrone (33'st Mirashi), Sasso (20'st Politi), Borrelli (33'st Rucci), Sessa (37'st Miranda), Francescotti, Balzano. A disp.: D'Alessio, Pellegrino, Festino. All.: Iezzo

Spezia: Tortorella; Fantinati (22'st Cassano), Piras, Felici, Martinelli, Bertoncini, Del Sante (38'st Arrighi), Lorenzelli, Fontanarosa (41'st Vicari), Franchetti Rosada, Nicolai. A disp.: Marchetto, Altemura, Rapallini, Schembre, Sartori, Amato. All.: Terzi

Arbitro: Leone di Avezzano. Assistenti: Zezza di Ostia Lido e Starnini di Viterbo

Marcatori: 1'pt Avolio (B), 27'st Cassano (S)

Pareggio all'Avellola tra le formazioni Primavera di Benevento e Spezia. I giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio dopo pochi secondi dal fischio d'inizio del match, grazie a un'azione capitalizzata in maniera ottimale da Avolio. Il gol del pareggio degli ospiti è arrivato al 27' della ripresa e ha portato la firma di Cassano. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena in casa dell'Avellino.

Per quanto riguarda le altre formazioni del settore giovanile, nella giornata di domani le formazioni under 15 (alle ore 10:30) e under 17 (ore 13) se la vedranno contro i pari età dell'Ascoli all'Avellola. Anche l'under 16 di Fusaro affronterà i bianconeri, ma in terra marchigiana a partire dalle ore 11.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 49

Napoli 43

Ascoli 42

Ternana 41

Benevento 36

Palermo 32

Pisa 30

Spezia 30

Cosenza 29

Pescara 29

Salernitana 24

Crotone 24

Avellino 23

Perugia 21

Bari 19

Monopoli 17