Primavera, altra sconfitta per il Benevento: i play off sono a rischio I giallorossi sono caduti in casa della Ternana

Nella giornata di ieri, la Primavera del Benevento è incappata nella quarta sconfitta consecutiva al termine del match giocato in casa della Ternana. Il risultato finale è stato di 2-1, con vantaggio delle fere firmato da Boudaas, pareggio su rigore di Francescotti e successiva marcatura dei padroni di casa, nuovamente firmata da Boudaas, per il definitivo 2-1. Da segnalare il penalty parato da Giangregorio a Loconte, così come l'espulsione rimediata da Pellegrino che ha costretto la squadra di Iezzo a giocare gran parte della ripresa in inferiorità numerica. Per il Benevento si tratta di un risultato negativo che mette in discussione la partecipazione ai play off, considerato che al momento i giallorossi sono quinti in classifica (si tratta dell'ultimo posto utile per accedere agli spareggi) a pari merito con il Pescara ma con gli scontri diretti a favore. Oltre agli abruzzesi, le altre inseguitrici si sono pericolosamente avvicinate, con Pisa e Palermo che distano, rispettivamente, uno e due punti. Servirà un cambio di rotta nelle ultime tre partite, in programma contro Bari, Napoli e Perugia, per permettere al Benevento di ottenere il pass per gli spareggi.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 59

Ascoli 53

Napoli 51

Ternana 51

Benevento 40

Pescara 40

Pisa 39

Palermo 38

Cosenza 34

Spezia 34

Salernitana 31

Avellino 28

Perugia 26

Bari 24

Monopoli 22