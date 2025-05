Primavera, il Benevento cade col Napoli e dice addio ai play off (LE FOTO) Decisiva la rete di Popovic per la vittoria degli azzurri guidati da Rocco

Benevento-Napoli 0-1

Benevento: Giangregorio, Fastiggi (28'st Sasso), Masi (18'st Battista), Avolio, Nonga, Ciurleo, Borrelli, Rucci (28'st Balzano), Milucci (36'st Polverino), Francescotti, Sessa. A disp.: D'Alessio, Mandato, Mirashi, De Stefano, Festino, Politi. All.: Iezzo

Napoli: Turi, Di Martino, Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito (16'st Colella), Ballbile (25'st Malasomma), De Martino, Mboumbou (38'st Viola), Popovic, Borriello. A disp.: Sorrentino, Distratto F., D'Angelo, Cimmaruta, Pinzolo, Anic, Distratto D., Napoletano. All.: Rocco

Arbitro: Totaro di Lecce. Assistenti: Panebarca ei Di Muzio di Foggia

Marcatore: 6'pt Popovic

Non si ferma il periodo negativo della Primavera del Benevento che con il Napoli ha rimediato la sesta sconfitta consecutiva. La flessione della squadra di Iezzo si è ormai ripercossa in maniera definitiva sulla classifica, considerato che i giallorossi non possono più ottenere la qualificazione ai play off: a novanta minuti dalla fine dei giochi, il quinto posto dista quattro lunghezze, rendendo impossibile la partecipazione agli spareggi. Il derby giocato all'Avellola è stato deciso da un gol di Popovic, messo a segno dopo sei minuti dal fischio d'inizio dell'incontro.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 63

Ascoli 56

Napoli 55

Ternana 53

Pescara 44

Pisa 42

Benevento 40

Palermo 40

Cosenza 40

Spezia 37

Avellino 31

Salernitana 31

Perugia 29

Bari 28

Crotone 27

Monopoli 25