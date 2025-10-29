Le positive prestazioni di Martello e Porta, due 2010 utilizzati in Primavera I due giallorossi hanno giocato da sotto età con la maglia del Benevento

Nel match di Coppa Italia Primavera, giocato questa mattina tra Udinese e Benevento, il tecnico giallorosso Floro Flores ha schierato quei calciatori che sono scesi meno in campo nel corso della stagione. Tra questi hanno figurato anche due elementi classe 2010, appartenenti alla formazione under 16 guidata da Jacopo Leone. Si tratta di Ciro Martello e Francesco Porta, giovani che si sono confrontati a testa alta con avversari che avevano due o tre anni in più: un aspetto, questo, che nel settore giovanile pesa e non poco.

Martello è sceso in campo dal primo minuto e ha fornito una prestazione di spessore, tanto da non dare l'impressione di essere un sotto età. Positivo è il stato il suo atteggiamento in campo, a cospetto di una formazione che, al di là del campionato in cui partecipa, mantiene sempre un certo appeal quando si tratta di calcio giovanile. Nella ripresa, Floro Flores ha dato spazio anche a Porta e il centrocampista ha dimostrato di meritarsi la fiducia del tecnico. Ora Martello e Porta penseranno al match di domenica del campionato under 16, quando il Benevento affronterà la Casertana, ma l'esperienza vissuta a Udine con la Primavera rappresenta un altro fondamentale step di crescita nell'importante percorso che stanno seguendo nel vivaio sannita.