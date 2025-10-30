Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: la Primavera a Catanzaro Sfide in trasferta. Le under 17 e 15 ad Ascoli. La formazione di Leone a Caserta

Si prevede un altro weekend intenso per il settore giovanile del Benevento Calcio. Dopo il match di Coppa Italia giocato contro l'Udinese, la Primavera giallorossa sarà di scena a Catanzaro. Il match è in programma in terra calabrese alle ore 14:30. Le formazioni under 17 e 15, se la vedranno contro i pari età dell'Ascoli lontano dalle mura amiche. La squadra di Festa scenderà in campo alle ore 10:30. Due ore dopo, invece, sarà la volta dei ragazzi di Schiavi. L'under 16 di Leone affronterà la Casertana in trasferta: fischio d'inizio alle 11:30.

Primavera 2, la classifica: Pisa 14, Avellino e Benevento 12, Empoli, Ascoli, Pescara e Monopoli 10, Perugia e Spezia 9, Bari 8, Ternana, Cosenza e Salernitana 6, Catanzaro 5, Palermo 4.

Under 17, la classifica: Benevento 13, Ternana 12, Ascoli, Guidonia e Gubbio 11, Pineto e Casertana 10, Latina e Campobasso 9, Perugia 8, Sambenedettese 7, Cerignola 4, Pianese 1, Foggia 0.

Under 16, la classifica: Benevento 12, Monopoli 9, LAtina 7, Casertana 6, Casarano 5, Pineto e Altamura 4, Sorrento e Picerno 3, Giugliano 2, Campobasso 1.

Under 15, la classifica: Benevento e Perugia 18, Guidonia 13, Latina 12, Ternana e Gubbio 9, Pineto, Campobasso, Casertana e Cerignola 7, Sambenedettese 6, Ascoli 5, Foggia e Pianese 1.