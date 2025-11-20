Primavera, De Angelis si presenta e parla anche di Cosenza-Benevento (VIDEO) Le parole del nuovo tecnico della formazione giovanile giallorossa

"Ho trovato un gruppo di ragazzi fantastici, si sono messi subito a disposizione. C'è il giusto mix per fare bene. Sono contento di allenare questo gruppo, Floro Flores l'ha forgiato al meglio. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi, sperando che possano essere aggregati in prima squadra. Poi è normale che per questa crescita sarà importante ottenere i risultati". Ha esordito così Stefano De Angelis nelle sue prime dichiarazioni da allenatore della Primavera del Benevento Calcio. Il tecnico ha poi proseguito: "È difficile trovare un ambiente così organizzato. Qui c'è tanta qualità anche nelle persone a livello umano. Sono contento di essere in un ambiente che ci mette anima e cuore per dare una mano al Benevento. Le mie esperienze all'estero? Ho avuto la possibilità di conoscere altre realtà. Ho avuto la fortuna di migliorare l'inglese e di ottenere ottimi risultati a Malta. Sono cose che porterò anche a questi ragazzi".

De Angelis su Cosenza-Benevento

In carriera, De Angelis è stato sia calciatore che allenatore del Cosenza. In vista del match di domenica, ha sottolineato: "Sarà una partita tosta, entrambe sono in un ottimo momento di forma. Ci sarà un Cosenza che non ha nulla da perdere, sta facendo un ottimo campionato. Speriamo che il Benevento possa tornare quanto prima dove gli compete".