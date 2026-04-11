Primavera, Benevento sconfitto in casa della Ternana Una doppietta di Vaccaro ha piegato la formazione guidata da De Angelis

Ternana-Benevento 2-1

Ternana: Delibra, Rivelli, Goretti, Di Curzio (39'st Forlini), Biancafarina, Salvatore, Turella (33'st De Negri), Bruti (39'st Fabrizi), Vaccaro (46'st Brocci), Coltorti (46'st Mancini), Onesti. A disp.: Bonifazi, Bottausci, Maiolino, Petroni, Tiberi, Scifoni, Verdone. All.: Di Loreto

Benevento: Mandato, D'Ambrosio (18'st Cerbone), Scarpitella, Del Gaudio (42'st Milucci), Nonga (1'st Squillante), Formicola, Kwete, Borrelli, Soprano (39'st Miranda), Giugliano, Grilli (1'st Donatiello). A disp.: Tagliente, Cerulo, Palmieri, Paolini. All.: De Angelis

Arbitro: Niccolai di Prato. Assistenti: Ferretti e Barretta di Prato

Marcatori: 45'pt e 11'st Vaccaro, 35'st Giugliano su rig.

Sconfitta per la Primavera del Benevento in casa della Ternana. La formazione di De Angelis non è riuscita a dare continuità alla vittoria conquistata nella scorsa giornata contro la Salernitana. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato sul finire del primo tempo, grazie a un gol realizzato da Vaccaro. Lo stesso attaccante delle fere ha raddoppiato dopo undici minuti dall'inizio della ripresa. Il Benevento ha provato in tutti i modi ad accorciare le distanze, riuscendoci al 35' con un calcio di rigore capitalizzato da Giugliano, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Nella prossima giornata, in programma il 18 aprile, la formazione giallorossa affronterà il Pisa all'Avellola.

Primavera 2, la classifica

Empoli 62

Avellino 46

Perugia 46

Spezia 45

Pescara 45

Pisa 42

Ternana 40

Catanzaro 40

Benevento 35

Ascoli 33

Monopoli 32

Bari 28

Palermo 23

Cosenza 21

Salernitana 20

Crotone 12