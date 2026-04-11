Primavera, Benevento sconfitto in casa della Ternana

Ternana-Benevento 2-1
Ternana: Delibra, Rivelli, Goretti, Di Curzio (39'st Forlini), Biancafarina, Salvatore, Turella (33'st De Negri), Bruti (39'st Fabrizi), Vaccaro (46'st Brocci), Coltorti (46'st Mancini), Onesti. A disp.: Bonifazi, Bottausci, Maiolino, Petroni, Tiberi, Scifoni, Verdone. All.: Di Loreto
Benevento: Mandato, D'Ambrosio (18'st Cerbone), Scarpitella, Del Gaudio (42'st Milucci), Nonga (1'st Squillante), Formicola, Kwete, Borrelli, Soprano (39'st Miranda), Giugliano, Grilli (1'st Donatiello). A disp.: Tagliente, Cerulo, Palmieri, Paolini. All.: De Angelis
Arbitro: Niccolai di Prato. Assistenti: Ferretti e Barretta di Prato
Marcatori: 45'pt e 11'st Vaccaro, 35'st Giugliano su rig.
Sconfitta per la Primavera del Benevento in casa della Ternana. La formazione di De Angelis non è riuscita a dare continuità alla vittoria conquistata nella scorsa giornata contro la Salernitana. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato sul finire del primo tempo, grazie a un gol realizzato da Vaccaro. Lo stesso attaccante delle fere ha raddoppiato dopo undici minuti dall'inizio della ripresa. Il Benevento ha provato in tutti i modi ad accorciare le distanze, riuscendoci al 35' con un calcio di rigore capitalizzato da Giugliano, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Nella prossima giornata, in programma il 18 aprile, la formazione giallorossa affronterà il Pisa all'Avellola.
Primavera 2, la classifica
Empoli 62
Avellino 46
Perugia 46
Spezia 45
Pescara 45
Pisa 42
Ternana 40
Catanzaro 40
Benevento 35
Ascoli 33
Monopoli 32
Bari 28
Palermo 23
Cosenza 21
Salernitana 20
Crotone 12