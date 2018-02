Benevento, giornata di amichevoli per la scuola calcio (FOTO) I piccoli giallorossi si sono confrontati con la Barone Calcio

Giornata di amichevoli per la scuola calcio del Benevento. Sui campi di Cretarossa, i piccoli giallorossi hanno dato vita a entusiasmanti match contro le varie formazioni della Barone Calcio. Sono state impegnate tutte le squadre, a partire dai Piccoli Amici fino ai Pulcini. Si tratta di un'esperienza importante per i ragazzini che, in questo modo, hanno l'opportunità di confrontarsi con realtà diverse da quella sannita. Questa è solo una delle tante esperienze di cui possono godere gli iscritti alla scuola calcio. Il Benevento, infatti, li rende protagonisti in occasione delle gare della prima squadra, con partitine prima del fischio finale e il classico saluto alle squadre che raggiungono il Ciro Vigorito.

Ivan Calabrese