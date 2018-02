Puggioni e Cataldi fanno visita alla Scuola Calcio (FOTO) I due calciatori hanno abbracciato tutti i giovani giallorossini

Serata ricca di entusiasmo sui campetti di Cretarossa. La scuola calcio del Benevento ha ospitato gli amici della Pasquale Foggia, contro i quali ha dato vita a una serie di combattute amichevoli. Questa giornata fa seguito a una serie di iniziative promosse dai responsabili del sodalizio giallorosso, in modo da permettere ai bambini di potersi confrontare con squadre provenienti da altre province, come accaduto la scorsa settimana quando a Cretarossa si è presentata la Barone Calcio. L'entusiasmo ha raggiunto l'apice quando sono arrivati i calciatori del Benevento Puggioni e Cataldi. I due giallorossi hanno stretto in un caloroso abbraccio tutti i partecipanti, accogliendo le numerose richieste di autografi e selfie. Una serata da incorniciare che sarà sicuramente seguita da tante altre iniziative prime della fine della stagione.

Ivan Calabrese