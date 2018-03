Benevento, domani Sagna incontrerà la scuola calcio Il calciatore si intratterrà con i bambini per la festa pasquale

Domani pomeriggio ci sarà un altro momento speciale per la scuola calcio del Benevento. A Cretarossa si recherà Sagna per incontrare i giovani giallorossi in vista delle festività pasquali. Sarà la giusta occasione per il consueto scambio di auguri e per strappare un autografo o un selfie all'ex calciatore di Arsenal e Manchester City.

Per i piccoli calciatori è l'ennesima gioia, considerati gli incontri nei mesi scorsi con i vari Lucioni, Brignoli, D'Alessandro, Ciciretti, Puggioni e Cataldi. Da considerare anche la presenza attiva dei bambini prima delle gare casalinghe del Benevento Calcio, in cui sono protagonisti di partitelle al Vigorito e dell'accoglienza delle squadre in campo.