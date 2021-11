Under 14, poker del Benevento al Crotone Bella vittoria dei giallorossi

C'è stata gloria anche per l'under 14 che ha rifilato un poker al Crotone. Il vantaggio è arrivato al 16' del primo tempo grazie a un'autogol. Il raddoppio l'ha firmato Mazzoleni al 28', mentre Maiorano al 10' della ripresa non ha fallito il tris su calcio di rigore. A chiudere l'incontro è stato Biancardo al 35', portando il risultato sul definitivo 4-0. La truppa di Giangregorio riscatta la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa del Catanzaro.

La formazione dei giallorossi: Venditto, Guarente, Benevento, Mazzoleni, Cataldo, Siani, Battista, Riccardi, Marino, Iuliano, Maiorano. A disp.: Zarro, Lucignano, Calabrese Gio., Mormile, Calabrese Ema., D'Ambrosio, Biancardo, Russo, Castaldo.