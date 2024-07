Benevento e Anacapri, una partnership sempre più forte Si consolida la collaborazione tra le due realtà. La soddisfazione di Palermo e Cuomo

È sempre più forte la sinergia tra il Benevento Calcio e l'Anacapri, con l'obiettivo della crescita dei giovani con possibile approdo nel settore giovanile giallorosso. La partnership ha già visto la presenza di Porta nell'under 15, mentre proprio in queste ore sarà valutato il salto di un ragazzo promettente nell'under 14 giallorossa. In tutto questo, gioca un ruolo molto importante il Caravaggio Sporting Village che rappresenta un filtro tra l'Anacapri e il Benevento. I migliori prospetti del sodalizio partenopeo passano nelle formazioni del centro sportivo napoletano, con la possibilità di avere uno sbocco tra le fila delle formazioni della Strega. Il legame tra le due realtà è motivo di grande soddisfazione per entrambe le dirigenze, a partire dai presidenti Palermo e Cuomo che credono tanto in questa sinergia, con l'obiettivo di renderla sempre più forte con il passare degli anni. A supervisionare il lavoro dei ragazzi ci sono Pegno e Zotti, punto di riferimento per le categorie minori giallorosse e per la scuola calcio del Caravaggio.

Quest'oggi, in occasione degli stage che si sono svolti a Paduli, i migliori talenti dell'Anacapri si sono messi in mostra a Paduli, sotto gli occhi di Palermo e dello staff giallorosso. Il Benevento lavora ininterrottamente per essere sempre più il serbatoio della prima squadra.