Benevento, la via gli stage per gli aspiranti calciatori: i dettagli Le sedute si svolgeranno nei primi giorni di luglio al campo Avellola

Il Benevento Calcio promuove e organizza stage per giovani aspiranti calciatori per la nuova stagione sportiva 2026-2027. Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì rispettivamente 1, 2 e 3 Luglio p.v., presso il Campo Sportivo "Avellola" di Benevento, si svolgeranno le selezioni per reclutare giovani leve in vista della prossima stagione sportiva. Il raduno è dedicato ai nati nel 2013-2014-2015 e 2016. Tutti coloro che sono interessati a partecipare possono contattare entro e non oltre il 27 Giugno p.v., i responsabili Pierluigi Zotti al 335 5638366 e Francesco Pegno al 346 6018347. A seguito delle richieste che perverranno, la Società giallorossa si riserva di programmare successivi raduni. Gli atleti dovranno presentarsi all’appuntamento muniti di certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità e liberatoria.