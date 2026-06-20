Benevento, successo per la quinta edizione del Summer Camp Erga Sport L'evento è diventato un appuntamento atteso e consolidato per tante famiglie del territorio

Si conferma un successo il Summer Camp Erga Sport presso il Centro Tecnico Benevento Calcio. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento è ormai diventato un appuntamento atteso e consolidato per tante famiglie del territorio, grazie a un'organizzazione curata nei dettagli e a un format capace di coniugare sport, divertimento e socializzazione. Nelle prime due settimane di attività hanno partecipato circa 150 bambini di tutte le età, provenienti da tutta la provincia di Benevento. I giovani protagonisti hanno vissuto giornate all'insegna dell'entusiasmo e della condivisione, alternando attività tecniche sul campo a momenti di svago e aggregazione, in un ambiente sano, educativo e stimolante. Un risultato che riempie di soddisfazione il presidente di Erga Sport, Ernesto Addazio. "Siamo molto soddisfatti della straordinaria partecipazione registrata anche quest'anno. Vedere così tanti bambini divertirsi, fare sport e crescere insieme rappresenta per noi il risultato più importante. Siamo stati tra i primi sul territorio a proporre un Summer Camp strutturato con questo format e oggi raccogliamo i frutti di un lavoro costruito negli anni, grazie alla fiducia delle famiglie e all'impegno di tutto il nostro staff. Ringraziamo il Benevento Calcio per aver permesso a tutti di potersi fotografare con le coppe vinte dalla squadra giallorossa". Il progetto continua a guardare avanti. Tra le principali novità di questa stagione c'è infatti l'apertura di una nuova sede del Summer Camp Erga Sport a San Bartolomeo in Galdo, con l'obiettivo di estendere progressivamente il format in tutto il territorio provinciale. "La nostra volontà è quella di continuare a crescere e migliorare anno dopo anno. Vogliamo offrire sempre più opportunità ai ragazzi e alle loro famiglie, mantenendo al centro del nostro progetto la crescita, il benessere e la formazione del bambino, sia dal punto di vista sportivo che umano", sottolinea Addazio.

Erga Sport progetta la nuova stagione

Archiviato il grande successo del Summer Camp, Erga Sport è già proiettata verso la nuova stagione sportiva. Nelle prossime settimane prenderanno infatti il via gli Open Day dedicati alla formazione delle squadre Giovanissimi per le annate 2012, 2013 e 2014. Gli Open Day rappresenteranno un'importante occasione per tutti i ragazzi del territorio che desiderano avvicinarsi al progetto Erga Sport, conoscere lo staff tecnico e vivere un'esperienza di crescita all'interno di una realtà che negli anni si è distinta per serietà, organizzazione e attenzione al settore giovanile. Invitiamo tutti i ragazzi interessati a partecipare agli Open Day. Saranno momenti utili per conoscere da vicino la nostra metodologia di lavoro e per entrare a far parte di un progetto che punta prima di tutto alla crescita dei giovani atleti e delle persone, conclude il presidente. Appuntamento al 16 Luglio alle ore 18:00 al centro Sportivo Ariella di Paduli. La quarta edizione del Summer Camp Erga Sport si chiude quindi con numeri importanti e con prospettive ancora più ambiziose per il futuro, tra l'espansione del camp sul territorio e la costruzione delle nuove squadre giovanili che rappresenteranno il futuro della società.