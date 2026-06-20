Benevento, successo per la quinta edizione del Summer Camp Erga Sport

L'evento è diventato un appuntamento atteso e consolidato per tante famiglie del territorio

benevento successo per la quinta edizione del summer camp erga sport
Benevento.  

Si conferma un successo il Summer Camp Erga Sport presso il Centro Tecnico Benevento Calcio. Giunto alla sua quarta edizione, l'evento è ormai diventato un appuntamento atteso e consolidato per tante famiglie del territorio, grazie a un'organizzazione curata nei dettagli e a un format capace di coniugare sport, divertimento e socializzazione. Nelle prime due settimane di attività hanno partecipato circa 150 bambini di tutte le età, provenienti da tutta la provincia di Benevento. I giovani protagonisti hanno vissuto giornate all'insegna dell'entusiasmo e della condivisione, alternando attività tecniche sul campo a momenti di svago e aggregazione, in un ambiente sano, educativo e stimolante. Un risultato che riempie di soddisfazione il presidente di Erga Sport, Ernesto Addazio. "Siamo molto soddisfatti della straordinaria partecipazione registrata anche quest'anno. Vedere così tanti bambini divertirsi, fare sport e crescere insieme rappresenta per noi il risultato più importante. Siamo stati tra i primi sul territorio a proporre un Summer Camp strutturato con questo format e oggi raccogliamo i frutti di un lavoro costruito negli anni, grazie alla fiducia delle famiglie e all'impegno di tutto il nostro staff. Ringraziamo il Benevento Calcio per aver permesso a tutti di potersi fotografare con le coppe vinte dalla squadra giallorossa". Il progetto continua a guardare avanti. Tra le principali novità di questa stagione c'è infatti l'apertura di una nuova sede del Summer Camp Erga Sport a San Bartolomeo in Galdo, con l'obiettivo di estendere progressivamente il format in tutto il territorio provinciale. "La nostra volontà è quella di continuare a crescere e migliorare anno dopo anno. Vogliamo offrire sempre più opportunità ai ragazzi e alle loro famiglie, mantenendo al centro del nostro progetto la crescita, il benessere e la formazione del bambino, sia dal punto di vista sportivo che umano", sottolinea Addazio.

Erga Sport progetta la nuova stagione 

Archiviato il grande successo del Summer Camp, Erga Sport è già proiettata verso la nuova stagione sportiva. Nelle prossime settimane prenderanno infatti il via gli Open Day dedicati alla formazione delle squadre Giovanissimi per le annate 2012, 2013 e 2014. Gli Open Day rappresenteranno un'importante occasione per tutti i ragazzi del territorio che desiderano avvicinarsi al progetto Erga Sport, conoscere lo staff tecnico e vivere un'esperienza di crescita all'interno di una realtà che negli anni si è distinta per serietà, organizzazione e attenzione al settore giovanile. Invitiamo tutti i ragazzi interessati a partecipare agli Open Day. Saranno momenti utili per conoscere da vicino la nostra metodologia di lavoro e per entrare a far parte di un progetto che punta prima di tutto alla crescita dei giovani atleti e delle persone, conclude il presidente. Appuntamento al 16 Luglio alle ore 18:00 al centro Sportivo Ariella di Paduli. La quarta edizione del Summer Camp Erga Sport si chiude quindi con numeri importanti e con prospettive ancora più ambiziose per il futuro, tra l'espansione del camp sul territorio e la costruzione delle nuove squadre giovanili che rappresenteranno il futuro della società.

Ultime Notizie