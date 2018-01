Ottopagine Rugby Benevento, al Pacevecchia arriva L'Aquila Calcio d'inizio alle 14:30 con ingresso gratuito per il big match del girone

La lunga pausa è terminata. Dopo tre settimane si ritorna in campo. L'ultima giornata della prima fase regala un big match d'altri tempi, quello tra L'Ottopagine Rugby Benevento e L'Aquila. Proprio come lo scorso anno sarà la sfida tra sanniti abruzzesi a chiudere il girone, ma contrariamente a quanto accaduto dodici mesi fa, questa volta non c'è in palio la qualificazione che entrante le formazioni hanno conquistato con due turni d'anticipo.

Proprio per questo motivo, domenica alle 14:30 allo stadio Pacevecchia, le due squadre proveranno a gestire le risorse non avendo una panchina lunghissima. In casa sannita Valente farà a meno di capitan Petrone che verrà lasciato a riposo. Tornerà per l'inizio della seconda fase anche il leone Passariello mentre Altieri potrebbe già essere della partita avendo smaltito il problema che lo aveva costretto al secondo stop stagionale. Il match si annuncia comunque bello ed emozionante con i padroni di casa che sperano di fare nuovamente uno scalpo importante come quello abruzzese.