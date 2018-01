L'Ottopagine Benevento manda ko L'Aquila La squadra di Valente ha battuto la blasonata squadra neroverde 26 a 20 al Pacevecchia

Si chiude con una vittoria, meritata, la prima fase del campionato di serie A dell'Ottopagine Rugby Benevento. Al Pacevecchia è caduta una grande della palla ovale italiana come L'Aquila, sconfitta per la seconda volta nel giro di dodici mesi dalla truppa di Valente. Entrambe erano già qualificate, ma la sfida, nonostante qualche assenza, è stata vero ed intensa dall'inizio alla fine.

Parte forte la squadra di casa: al 3’ Caporaso sfrutta una punizione giocata velocemente e va subito in meta: 5 a 0. Cioffi trasforma da posizione centrale e sanniti in vantaggio 7 a 0. I neroverdi provano subito a rispondere con una lunga azione vanificata da un in avanti che riconsegna l’ovale al Benevento. La partita si accende improvvisamente con una rissa in campo, ne pagano le conseguenze Manuel Botticella e Peppe Calicchio per i padroni di casa e Speranza per gli ospiti, ammoniti dalla terza arbitrale. Con l’uomo in più L’Aquila sfonda e va in meta con i suoi uomini di peso. La trasformazione non è perfetta e il tabellone del Pacevecchia recita 7 a 5.

Nonostante la doppia inferiorità la squadra di Valente lotta, attacca con continuità, non si accontenta di andare tra i pali e sfrutta un fallo aquilano per trovare una touche sui 5 metri. Nasce una lunga caccia alla meta conclusa da una giocata di Moylan che regala ai suoi il 12 a 5. Dalla piazzola Caporaso è perfetto e i sanniti volano sul 14 a 5, vantaggio assolutamente meritato con cui si è concluso il primo tempo. Nella ripresa i sanniti respingono gli assalti aquilani e trovano anche la terza meta di giornata con una giocata magistrale di Manuel Botticella che in tandem con Caporaso mandano in meta un attento Simone Timossi per il 19 a 5. Da posizione defilata la trasformazione di Caporaso è troppo corta e il Benevento non riesce a conquistare i due punti supplementari.

La reazione aquilana non tarda ad arrivare con la meta che riporta gli ospiti a meno nove (19-10). Blackout dei padroni di casa che regalano una ghiotta occasione agli ospiti che vanno ancora in meta: 19 a 15. Finale incandescente al Pacevecchia con l’Ottopagine Rugby Benevento che va a caccia della quarta meta e la trova con il solito Casillo grazie ad un clamoroso errore degli ospiti: 24 a 15. Caporaso questa volta non sbaglia dalla piazzola e porta i suoi sul 26 a 15. Ancora L'Aquila a segno quasi allo scadere per fissare il punteggio sul 26 a 20 di un match che è piaciuto al pubblico del Pacevecchia che ha accompagnato il fischio finale con un lungo applauso.

Soddisfatto anche Valente a fine gara, che in una intervista in esclusiva che andrà in onda mercoledì sera nel corso della trasmissione Top Sport su 696 TV, si è complimentato con i suoi ragazzi, in particolare con Luciani, e ha fissato l'obiettivo per la seconda fase: “Migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno ed approcciarsi con un atteggiamento diverso da quello avuto dodici mesi fa”.