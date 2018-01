Super Meomartini, battuta la capolista Juve Caserta Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di coach Capacchione

Seconda vittoria consecutiva per le ragazze del G.S. Meomartini che, nella 2a giornata di ritorno del campionato di serie C, hanno superato in casa la capolista Juve Caserta Accademy con il punteggio di 63-59 al termine di un match deciso nei secondi finali con una serie di tiri liberi sfruttati al meglio dalle beneventane.

L’inizio del match vedeva le locali entrare in campo con grande determinazione conquistando da subito un buon margine di vantaggio sulle avversarie che veniva conservato sino al termine del secondo periodo chiuso sul 30-22 in favore delle ragazze di coach Capacchione. Le casertane pur rispondendo ad ogni tentativo di ulteriore allungo dalle sannite non riuscivano a ridurre il distacco accumulato sino all’inizio del quarto periodo, quando Bollo e compagne accusando un blackout offensivo realizzavano 1 solo punto nei primi 6 minuti di gioco consentendo alle ospiti di rientrare in partita a pochi minuti dal termine della contesa.

A 45 secondi dalla fine, difatti, le squadre si ritrovavano sul punteggio di 60-59 in favore delle padroni di casa con le ospiti che fallivano diverse volte il canestro del sorpasso mentre le beneventane potevano recarsi in lunetta con Molinaro che realizzava entrambi i tiri liberi portando il punteggio sul 62-59. La contesa si chiudeva definitivamente quando a 7 secondi dalla fine Bollo subiva un fallo che la mandava in lunetta per due tiri liberi di cui soltanto uno veniva realizzato per il 63-59 finale.

In casa Meomartini doppia cifra per Chiumiento con 14 punti, Molinaro a quota 12, Bollo e Quaranta con 10 punti ciascuna. Le ragazze del presidente Chiusolo torneranno in campo sabato 20 gennaio alle 18.30 in quel di Napoli per affrontare il Basket Vomero.

di seguito i tabellini:

G.S. Meomartini: Pascale J. 4, Addazio S. ne, Formato S. 6, Muscetta M. 3, Ucci A. 2, Bollo D. 10, Viola F., Chiumiento S. 14, Molinaro R. 12, Manganiello A. 2, Quaranta R. 10. All: Capacchione G. Ass: Cefalo C.

Juve Caserta Accademy: Cillo R. 11, Santoro B., Cocchiarella L. 11, Luongo G. 3, De Rosa C.R. 13, Giannelevigna E. ne, Natale R., Sacco M. 21. All: Vinciguerra A. Ass: Vinciguerra S.

Parziali: 17-8, 13-14, 19-19, 14-18.