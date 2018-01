Ottopagine Rugby Benevento travolto a L'Aquila Sanniti mai in partita, lontano dal Pacevecchia continua la crisi di risultati

Squadra irriconoscibile e mai in partita. Basta poco per raccontare la sfida dello stadio Fattori de L'Aquila tra abruzzesi e sanniti. L'Ottopagine Rugby Benevento è stato travolto per 52 a 0 da una squadra che aveva battuto appena sette giorni fa ma al Pacevecchia, dove la truppa di Valente, storicamente, si trasforma e riesce ad andare oltre i propri limiti.

Il risultato è pesantissimo, e anche le assenze, una su tutte quella di capitan Marco Petrone, non possono giustificare quella che è stata una disfatta. L'Aquila ha qualcosa in più, ma i biancocelesti non hanno fatto nemmeno opposizione. Squadra svogliata, irriconoscibile, lontana parente di quella che Valente e il suo staff hanno costruito negli ultimi tre anni. Fuori casa le difficoltà sono sempre state tante, inutile nasconderlo, ma raramente erano arrivate prestazioni così negative. 26 punti già nel primo tempo, un record negativo che va analizzato e non dimenticato.

Domenica al Pacevecchia arriva Genova, squadra capace di vincere all'esordio con un roboante 40 a 5 contro l'Accademia Ivan Francescato. Sarà un vero e proprio esame di maturità per capire se l'Ottopagine Rugby Benevento potrà essere competitivo in questa seconda fase. Valente in settimana si farà sentire, proverà a recuperare gli acciaccati e a presentare una squadra diversa in campo soprattutto sotto l'aspetto mentale.