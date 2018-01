Ottopagine Rugby Benevento, pesante sconfitta interna Genova passeggia al Pacevecchia, per la squadra di Valente troppe assenze e tanti rimpianti

L'esordio casalingo nella poule promozione è statao amaro per l'Ottopagine Rugby Benevento. E' arrivata una cocente sconfitta, la seconda dopo quella di sette giorni fa a L'Aquila.

1° tempo- Genova suibito avanti, dopo una lunga fase di possesso arriva un calcio piazzato in posizione centrale che regala il 3 a 0. La squadra di Valente reagisce, lo fa con orgoglio. Sfiora il bersaglio grosso, poi in mischia travolge gli avversari e si porta sul 7 a 3 con una meta di punizione. Con i trequarti Genova è superiore e lo fa vedere immediatamente dopo una touche con l'ovale schiacciato al centro dei pali. La trasformazione è facile e il tabellone del Pacevecchia recita: locai 7, ospiti 10. Il cronometro scorre troppo lentamente per la squadra di casa che è costretta a soffrire a lungo senza riuscire ad uscire dalla propria metà campo. La pressione del Cus Genova regala frutti al 35’ con un’altra meta trasformata che porta il punteggio sul 17 a 7 in favore degli ospiti. Genova dilaga con un’altra meta quasi allo scadere che trasformata rende il punteggio pesantissimo per i padroni di casa: 24-7.

2° tempo- Nella ripresa Genova parte subito forte con la meta del 29 a 7 che costa anche l’infortunio muscolare all’esordiente De Masi. Gli ospiti non si fermano, continuano a spingere e trovano anche la meta del 36 a 7. Con orgoglio la squadra di Valente si getta all’assalto della sua seconda meta e la trova con Ricco, bravo a finalizzare dopo una maul avanzante che ha messo in grossa difficoltà Genova. Cioffi trasforma e il punteggio diventa meno amaro: 14 a 36. Ma Genova non molla nulla, sfonda ancora con i trequarti e va a segno per il 43 a 14. Troppe le assenze di peso in casa biancoceleste per essere competitivi, senza Casillo, Capitan Petrone e Mario Caporaso la coperta è troppo corta e le difficoltà sembrano essere insormontabili. In soccorso arrivano due settimane di sosta per il 6 Nazioni, poi si andrà a Prato.