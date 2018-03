Dragoni Sanniti, una foto per andare all'Olimpico Il contest proposto dalla federazione regala biglietti per Italia-Scozia

La società Dragoni Sanniti Rugby partecipa al contest #rugbyecultura promosso dalla Federazione Italiana Rugby, valido fino al 7 marzo. L'intento è di voler rappresentare con una foto il connubio tra rugby e cultura. Il legame tra sport e cultura è imprescindibile. Ogni luogo ha una storia sportiva che racconta l'identità della sua gente.

Lo sport è cultura poiché si fa portavoce dei valori che sono alla base di ogni associazione e società civile. Lo sport è cultura quando favorisce l'integrazione dei ragazzi all'interno di un gruppo; quando unisce anziché dividere; quando contribuisce alla crescita dei ragazzi; quando promuove lo sviluppo territoriale creando momenti di divertimento, passione e condivisione.

Il rugby è lo specchio di tutto questo e portavoce di valori sani e nobili come l'unione, il coraggio, il rispetto, il sostegno, la tradizione, il divertimento e la sportività. La società dei Dragoni ha voluto interpretare questo intenso legame tra cultura e rugby attraverso l'ironia e la creatività. La foto proposta è intitolata: “La nostra boouche”. Il titolo è frutto dell'unione linguistica tra le parole book e touche. L'idea che si vuol trasmettere è che il rugby, in quanto sport, può solo elevare la cultura di una società.

Il concorso mette in palio dei biglietti per assistere alla gara Italia - Scozia in programma il giorno 17 marzo. Chiediamo a tutti i sostenitori dei Dragoni Sanniti di aiutarci a vincere, regalando un bel like alla foto Instagram presentata per il contest. Basta seguire questo link https://www.instagram.com/p/Bf9PRi3BPxU/.

Di seguito i commenti dei ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione della foto.

“Al di là del risultato è bello partecipare e creare momenti di partecipazione tra noi ragazzi della squadra che vadano oltre le partite e gli allenamenti.

“E’ stato un bel pomeriggio di divertimento, abbiamo accettato con entusiasmo l'idea di partecipare. La nostra intenzione è di dare visibilità nazionale al rugby del nostro paese".

"Il contest è solo un piacevole pretesto per partecipare ad un’iniziativa voluta dalla federazione".

"La rivalità nel rugby è solo sportiva, poi sia da perdente o vincente, si è tutti amici nel terzo tempo e non solo".

Tutta la squadra condivide l'obiettivo principale di partecipare ad iniziative di promozione per il rugby sannita.