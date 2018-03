Ottopagine Rugby Benevento, a Piacenza sfida quasi impossibile Emiliani nettamente favoriti, sanniti a caccia dei primi punti lontano dal Pacevecchia

A Piacenza per fare esperienza, confermare i passi in avanti fatti con l'Accademia e disputare un test importante contro una delle grandi favorite per la promozione in Eccellenza. L'Ottopagine Rugby Benevento è partito questa mattina per l'Emilia Romagna per la prima delle tre trasferte di due giorni di questo campionato.

La squadra di Valente si troverà al cospetto di una compagine che non farà sconti, che è attualmente seconda in classifica alle spalle del Cus Genova e punta al primo posto per poi giocare lo spareggio promozione. I biancocelesti sono chiamati, nella partita più difficile della stagione, a mostrare progressi anche lontano dal Pacevecchia. Fino ad ora nella poule promozione sono arrivate le sconfitte di L'Aquila e Prato, ko pesanti anche nel punteggio che confermano quanto lontano dalle mura amiche la compagine sannita soffra tremendamente contro tutti gli avversari.

La classifica parla chiaro, capitan Petrone e compagni non hanno ambizioni di promozione, hanno già raggiunto il primo obiettivo stagionale ma ora devono alzare l'asticella nelle ultime partite. Fare punti, possibilmente anche fuori casa, e migliorare la posizione dello scorso anno nonostante il livello sia nettamente superiore. In più bisognerà far fare esperienza ai più giovani e quindi lottare in ogni partita cercando di restare aggrappati al risultato anche su campi difficili come quello di Piacenza.

Valente come al solito farà di necessità virtù, proverà ad inventarsi una formazione competitiva che questa volta anche in mischia, rispetto alle altre partite, avrà di fronte un avversario di livello assoluto che metterà a dura prova la prima linea sannita. Il match è in programma alle 14:30 e sarà diretto dal signor Leonardo Masini di Roma.