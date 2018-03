Italrugby beffata dalla Scozia Azzurri avanti per gran parte della gara, un piazzato di Laidlaw regala il successo alla Scozia

Si è rivista l'Italia che sa gettare il cuore oltre l'ostacolo ma non è servita per sfatare il tabù vittoria. La Scozia si è imposta allo Stadio Olimpico di Roma nell'ultimo match del 6 Nazioni 2018 per 29 a 27. Per gli azzurri è stata una beffa tremenda dopo aver guidato nel punteggio per gran parte del match. Due mete di Tommaso Allan, preferito ancora al sannita Carlo Canna, e una di Minnozzi non sono bastate.

Gli scozzesi hanno tremato soprattutto a fine primo tempo quando per poco l'Italrugby non ha trovato un colpo che poteva essere quello del ko con una lunga fase di gioco che alla fine non ha regalato punti. Nella ripresa i valori sono venuti fuori. La forza fisica della Scozia ha fatto la differenza anche se nel finale l'Italia ci ha provato. Dentro anche Canna per dar vita ad un controsorpasso che con il piazzato di Allan ha fatto sognare il popolo dell'Olimpico. Il calcio della beffa di Laidlaw resterà a lungo impresso nella mente degli azzurri che alla fine sono stati applauditi. L'appuntamento con il 6 Nazioni è per il 2019 quando bisognerà sfatare il tabù vittoria nell'anno del mondiale.

Roma, Stadio Olimpico – sabato 17 marzo 2018

NatWest 6 Nazioni, V giornata

Italia v Scozia 27-29 (17-12)

Marcatori: p.t. 6’ cp Allan (3-0),10’ m. Brown (3-5), 14’ m. Allan tr Allan (10-5), 21’ m. Minozzi tr Allan (17-5), 26’ m. Barclay tr Laidlaw (17-12) s.t. 45’ m. Allan tr Allan (24-12), 61’ m. Maitland tr Laidlaw (24-19), 71’ m. Hogg tr Laidlaw (24-26), 76’ cp Allan (27-26), 79’ cp Laidlaw (27-29)

Italia: Minozzi; Benvenuti (59’ Hayward), Bisegni, Castello (74’ Canna); Bellini; Allan, Violi (67’ Palazzani); Parisse (cap); Polledri (67’ Licata), Negri; Budd, Zanni (53’ Steyn); Ferrari (60’ Pasquali), Ghiraldini (77’ Fabiani), Lovotti (59’ Quaglio)

all. O’Shea

Scozia: Hogg; Seymour, Jones (53’ Horne), Grigg; Maitland; Rusell (55’ Price), Laidlaw; Wilson (67’ Denton); Watson, Barclay (cap); Gray J., Swinson (53’ Gray R.); Nel (40’ Fagerson), Brown (40’ Bhatti) , Reid (40’ Mcinnally)

all. Townsend

arb. Pascal Gauzere (Francia)

g.d.l. Jerome Garces (Francia), Andrea Brace (Irlanda)

TMO: Marius Jonker (Sudafrica)

Cartellini:

Calciatori: Allan (Italia) 5/5, Laidlaw 4/5

Note: Giornata nuvolosa a Roma. Spettatori presenti 60412

NatWest 6 Nations Man of the Match: Tommaso Allan (Italia)