Piacenza travolge l'Ottopagine Rugby Benevento Padroni di casa vittoriosi per 50 a 7 nonostante l'iniziale meta di Moylan

Il punteggio finale parla chiaro, il 50 a 7 rende facilmente l'idea di che match è stato quello andato in scena allo Stadio Beltrametti di Piacenza. I Lyons hanno conquistato l'intera posta in palio travolgendo l'Ottopagine Rugby Benevento che era giunto in Emilia Romagna con tante pesanti assenze.

Piacenza è la favorita assoluta per la promozione in Eccellenza e il campo ha confermato le sue ambizioni. Valente ha dovuto fare di necessità virtù, senza Notariello, Botticella, Calicchio e Franco Cioffi, ha schierato Tretola con Bosco e Botticella in prima linea, spazio anche al miglior talento del settore giovanile Giovanni Pedicini in terza linea e a Izzo nel ruolo di estremo.

I sanniti sono partiti alla grande trovando il varco giusto per andare in meta con il solito indomabile Liam Moylan che si conferma giocatore di grande livello e che potrebbe ambire anche alla chiamata di qualche squadra di Eccellenza per la prossimo stagione. Caporaso ha spedito l'ovale tra i pali e i biancocelesti sono passati a condurre per 7 a 0. Ma il vantaggio è durato veramente poco. Piacenza ha investito tanto, il suo roster è di livello assoluto per la serie A e la squadra di Valente è stata travolta.

Il primo tempo è terminato 24 a 7, nella ripresa lo show dei padroni di casa è andato avanti trovando altre mete fino al 50 a 7 finale che ha consegnato i cinque punti alla squadra di casa mentre i sanniti sono rimasti a bocca asciutta. Ora la compagine guidata dal presidente Rosario Palumbo dovrà preparare la partita interna di domenica prossima contro L'Aquila, avversario che è già stato battuto al Pacevecchia nella prima fase e che non sembra essere fuori portata come Cus Genova e Lyons Piacenza.